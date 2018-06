Ruoms, France

La bruelmania n'a pas pris une ride. Le chanteur a enflammé la dernière soirée du festival Aluna. Il a aussi permis un achat massif de billets dans les dernières semaines.

Mieux que prévu

Patrick Bruel n'était pas prévu au programme. Il devait venir à Ruoms en 2019. Et c'est Charles Aznavour qui aurait être présent samedi soir. Sauf que Charles Aznavour s'est cassé le bras et ses médecins lui ont interdit de remonter sur scène dans un délai aussi court. Patrick Bruel a donc accepté de venir chanter pour cette 11ème édition. Et il n'a pas manqué de rendre hommage à Aznavour.

Résultat : 6.000 billets vendus dans les dernières semaines et un total de 41.500 spectateurs payants. Il faut y ajouter 4.000 invités chaque soir et on arrive donc à un total de 53.500 spectateurs. Ce qui fait du festival Aluna la plus importante manifestation d'Ardèche.

Une édition 2019 qui se prépare déjà

L'édition 2019 se déroulera les 27, 28 et 29 Juin. Des dates importantes qui pourraient modifier la programmation puisque les artistes internationaux seront à Paris pour le festival Solidays et qu'il est plus simple de les faire venir en Ardèche. C'est ce qu'a promis Jean Boucher, le patron d'Aluna.