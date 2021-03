Le festival du Sud Ardèche Aluna pourrait passer à cinq ou six jours. C'est une des hypothèses étudiées pour assurer l'équliibre financier de la manifestation.

Aluna pourrait durer quelques jours de plus

Depuis que la ministre de la culture a préciser les conditions de tenue des festivals cet été en France, la direction du festival Aluna réfléchit à des solutions pour maintenir la manifestation. Il n'est pas possible d'organiser des concerts pour une jauge de 5000 personnes maximum par concert. Le nombre de spectateurs est insuffisant pour assurer l'équilibre financier.

Un festival qui affiche complet

Aujourd'hui, le festival qui doit se dérouler du 24 au 26 juin prochain affiche complet. De nombreux festivaliers qui avaient acheté leur place pour l'édition 2020 qui a été annulée en raison de la crise sanitaire ne se sont pas faits rembourser et ont préféré garder leur billet pour l'édition 2021. Plus de 14 000 spectateurs étaient d'ores et déjà inscrits pour le mois de juin. Il a suffit d'ouvrir la billetterie quelques jours pour arriver au nombre fatidique de 15 000. Trois fois trois soirs à 5000 spectateurs.

Un festival plus long ?

Les directions de plusieurs festivals étudient donc la possibilité de rallonger le nombre de concerts. Mais cette solution se heurte à une interrogation de taille : les artistes accepteront-ils de revenir jouer une deuxième fois ? Leur calendrier sera-t-il compatible avec cette solution ?

La direction d'Aluna devrait dévoilé sa stratégie à la fin du mois de mars mais explique que trois jours à 5000 personnes ce n'est financièrement pas possible.

Cette année, Aluna devrait recevoir entre autre Véronique Sanson, James Blunt, Soprano, Slimane et Vitaa, Angèle, Jean-Louis Aubert, Suzanne ou encore Tryo.