Amanlis : les Jeunes agriculteurs d'Ille-et-Vilaine font la fête ce week-end

Pour la première fois, la fête de l'agriculture en Ille-et-Vilaine va se dérouler dans le pays de la Roche-aux-Fées. C'est à Amanlis, près de Châteaugiron, que 25.000 personnes sont attendues tout le week-end du 26 et 27 août 2023. 300 bénévoles préparent l'évènement depuis plusieurs jours. Au programme pendant ces deux jours, le concours départemental de labour, des jeux façon intervilles, mais aussi un labyrinthe de maïs, une soirée festive avec des concerts et un feu d'artifice. Un village du chanvre est également accueilli sur le site cette année.

Le Moiss'Batt cross en vedette

Le Moiss'Batt cross, la fameuse course de moissonneuses batteuses, est l'un des temps forts de la manifestation. Objectif, devenir le meilleur pilote. Une dizaine de machines agricoles vont se lancer à pleine vitesse. Une équipe de cinq agriculteurs s'entraine depuis plusieurs semaines à Sixt-sur-Aff. "On a allégé au maximum pour gagner de la vitesse " explique l'un d'eux "l'idéal c'est de partir le premier car on aura toute les chances de gagner. Il n 'y a pas de compteur, mais on doit atteindre les 30 kms/heure".

