Amapola travaille son nouveau spectacle à Néons sur Creuse

Le groupe Amapola présentera en 2019 un nouveau spectacle. Il est en cours de création à Néons-sur-Creuse, petite commune indrienne qui a reconverti son ancienne école en une résidence d'artistes.

Depuis deux ans, la commune de Néons-sur-Creuse a transformé son ancienne école en résidence d'artistes. "Nous réfléchissions à ce que nous pourrions faire de ce lieu et un conseiller municipal a dit que c'était un lieu public et que cela devait le rester, se souvient le maire de Néons-sur-Creuse Daniel Champigny. Nous avons rénové le site : deux salles, l'une noire, pour la création de spectacles. L'autre blanche, pour les réunions ou la pause par exemple".

Et le succès est au rendez-vous. 7 compagnies se sont succédé, parfois pour quelques jours, parfois pour trois mois. Les locaux leur sont gracieusement prêtés, les artistes ne paient que les charges. La mairie loue en plus le gîte communal et envisage de faire rénover l'ancien logement de l'instituteur pour y héberger les artistes en résidence. Au total, la mairie, aidée de la communauté de communes, du département de l'Indre et de la Région, a investi 160.000 euros.

En ce moment, c'est le groupe Amapola qui s'est installé en résidence. Les 5 artistes travaillent ensemble à la création d'un nouveau spectacle : "Il y aura des compositions personnelles, mais nous explorons aussi les arts du cirque entre autres; Il y aura aussi des chants du monde, mais pas que..." annoncent les artistes.

Le groupe Amapola travaille sur un spectacle alliant compositions personnelles et arts du cirque © Radio France - Gaëlle Fontenit

"La salle de Néons est vraiment chouette, le sol est parfait pour travailler le corps et l'acoustique est bonne... C'est un super endroit" s'enthousiasme Emilie, l'une des chanteuses.

Le groupe cherche des financements pour la création du prochain spectacle. Amapola envisage de lancer une cagnotte sur internet.