Amazon fait briller Saint-Jean d'Angély dans sa première série française

C'est la première série française du géant américain Amazon, et elle a été tournée à Saint-Jean-d'Angély. Événement important pour l'audiovisuel français en pleine recomposition, alors qu'Amazon vient de rafler les droits de la Ligue 1 au détriment de l'historique Canal+ ; et encore plus considérable pour la petite ville de Charente-Maritime qu'est Saint-Jean d'Angély : la série Mixte est mise en ligne à partir d'aujourd'hui sur Amazon Prime Vidéo.

Mixte raconte l'histoire d'un lycée de garçons qui accueille les premières filles, en 1963. "Quatre filles, ça ne fait pas beaucoup, ça fait trop", raconte la bande annonce. Et les critiques sont déjà élogieuses, aussi bien sur les acteurs, dont Lula Cotton-Frappier et Pierre Deladonchamps. Que sur le sujet : la place des femmes dans la société, sujet toujours parfaitement d'actualité.

On est tombés amoureux du lieu

Et c'est l'abbaye royale et toute la ville de Saint-Jean d'Angély qui servent de décor. Un décor idéal, selon Olivier Lambert, le directeur de production qui a organisé le tournage en Charente-Maritime : "il était impossible de tourner dans un lycée en activité. Donc on a lancé des repérages dans toute la France. Et tout d'un coup, on est tombé à Saint-Jean-d'Angély, dans l'abbaye royale, qui était un ancien collège, qui a fermé dans les années 80, et voilà : on est tombés amoureux du lieu !".

Mixte raconte l'arrivée de 10 filles dans un lycée de 200 garçons - Amazon Prime Vidéo

"Il y avait une partie qui avait été abandonnée, on a donc reconstitué l'ensemble. Je me rappelle d'ailleurs qu'on a organisé une visite du décor quand il a été terminé, avec une partie de l'équipe de la mairie, et il y a beaucoup de gens qui étaient fascinés parce qu'ils avaient été dans ce lycée".

On a essayé de filmer cette ville sous toutes les coutures

Saint-Jean d'Angély va éclater à l'écran, promet Olivier Lambert : "on va reconnaître la ville. La cour de récréation, c'est la cour de l'abbaye, on a essayé de filmer cette ville sous toutes les coutures".

Quant au sujet de cette série, il reste brûlant, constate Olivier Lambert : "quand vous voyez l'histoire de ce qui se passe dans les années 60, des filles qui arrivent dans un lycée et qui se rendent compte qu'elles n'ont même pas de toilettes pour elles, avec ce qu'on entend actuellement, avec le mouvement MeToo, je pense que ça va toucher beaucoup de monde, parce qu'il y a un vrai écho, et ça c'est une fierté".

Les quatre premiers épisodes sont mis en ligne ce lundi 14 juin sur la plateforme Amazon Prime Video, les quatre suivants le seront la semaine suivante. Et après la première série française, le premier film français d'Amazon sera lui aussi charentais-maritime : Le Bal des Folles, de Mélanie Laurent, a été tourné l'hiver dernier à Rochefort et à La Rochelle notamment.