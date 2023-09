Ambazac et Chaumeil vont bénéficier du 6ème Loto du Patrimoine

Le Loto du Patrimoine va permettre de rénover la Pagode du Petit Jonas à Ambazac , en Haute-Vienne, et le four à pain de Freysselines à Chaumeil, en Corrèze. Tous deux très délabrés, ils figurent sur la liste des 100 sites départementaux dévoilée ce lundi soir par la Mission Patrimoine, pour la sauvegarde du patrimoine en péril. Le montant de leur dotation dépendra des fonds récoltés grâce aux jeux de grattage dédiés et à sept tirages spéciaux du loto, dans le cadre de la sixième édition de cette opération.

Une pagode du XIXème siècle en Haute-Vienne

Le site choisi en Haute-Vienne s'inscrit dans un projet plus vaste de redynamisation de la base de base de loisirs de l'étang du Jonas, à Ambazac. La pagode y a été construite au milieu du XIXème siècle, mais au fil du temps elle été fortement dégradée par les intempéries et par des actes de vandalisme. La mairie a prévu de restaurer la charpente, les menuiseries et la maçonnerie, avec reprise des éléments en rocaille. Des vitraux doivent aussi être créés pour remplacer ceux qui ont disparu.

Un double four pain assez rare en Corrèze

Pour la Corrèze, c'est au cœur du massif des Monédières qu'un site a retenu l'attention de la Mission Patrimoine. Il s'agit d'un four à pain entièrement constitué en granite, sur la commune de Chaumeil. Son caractère remarquable est lié au fait qu'il est constitué de deux fours, l'un dédié à la cuisson des pâtisseries, l'autre à celle du pain. "Ce type d'ouvrages reste rare sur le département de la Corrèze" précise le communiqué de l'opération portée par l'animateur Stéphane Bern.

D'importants travaux de maçonnerie sont nécessaires pour le remettre en état. Cette rénovation doit contribuer à la redynamisation du centre bourg de Chaumeil, car les portes du four seront ouvertes lors des visites organisées à la ferme. Des repas devraient également être cuits dans ce four et servis sur place dans la cour de la ferme, lorsqu'il sera à nouveau opérationnel.