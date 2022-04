Ambiance festive et découverte de vins blancs à la première édition de la Terrasse du Jurançon à Pau

L'ambiance est festive sur le boulevard des Pyrénées à Pau ce samedi 30 avril de 12 h à 23 h. Pour la première édition de La Terrasse du Jurançon, le collectif des Vignerons Indépendants du Jurançon est venu faire découvrir ses vins blancs aux Palois. Sur place, 24 producteurs, des stands de restauration et des DJ. Avec possibilité de déguster plusieurs cuvées avec un pass à 15 euros ou bien d'acheter des bouteilles parmi une quarantaine de choix.

Ambiance festive et découverte de vins

Théo, 25 ans, est avec ses amis autour d'une table sur laquelle il y a du saucisson, du pain et du vin. Il tient dans sa main la liste de ceux qu'ils ont goûté avec une note à côté. "Ça permet de voir chez quel vigneron on retournera et quels vins on va ramener à la maison" explique le jeune homme. Il a inscrit la note de 10+ à côté d'un moelleux, "ça veut dire qu'il est très bon, à notre goût et qu'on va en acheter" dit-il avec le sourire.

Derrière lui, à côté du bar, un cercle de personnes s'est formé. La dizaine de personnes chantent à l'honneur des vignerons. Béret sur la tête et chemise à carreaux, le Béarnais Jon Breç termine son verre : "boire et manger c'est juste la vie ! Avec ça on arrive à partager des bons moments avec des gens d'ici et d'ailleurs. Des gens s'approchent et nous écoutent chanter."

"Les consommateurs rencontrent les vignerons et ne s'arrêtent pas au rayon du magasin" - Camille Laplume, productrice de vin à Monein

De l'autre coté du stand, les producteurs de vins. Comme Camille Laplume qui a une exploitation à l'entrée de Monein : "ce genre d'évènement ça permet de se rendre compte de qui sont les consommateurs et aux clients de voir qui sont les producteurs. C'est un échange dans les deux sens et ça permet ne pas s'arrêter aux rayons des magasins. Et nous ça nous permet d'avoir des retours directs sur le vin." En plus de cet évènement, tout au long de la semaine, 64 restaurants, caves et bars palois ont mis à l’honneur le Jurançon dans leurs menus.