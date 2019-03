Amboise fête la 25ème édition des Vinycées

La 25ème édition des Vinycées se déroule ce week-end au lycée viticole d'Amboise. Cette manifestation permet de mettre en valeur le savoir-faire des élèves et des étudiants de la filière. C'est aussi l'occasion de déguster des vins et produits du terroir.

Amboise, France

Le lycée professionnel agricole d'Amboise fête ce samedi 16 mars, et le Dimanche 17 mars 2019, la 25ème édition des Vinycées, contraction du mot « Vin » et du mot « lycée ». Cette manifestation annuelle est organisée par les 200 élèves et étudiants de l'établissement ainsi que du personnel du Lycée, avec la participation également du Lycée Professionnel Agricole de Chambray-Lès-Tours. Une manifestation qui allie dégustation des vins et produits du terroir, animations, et découverte de domaines viticoles, présentation des formations agricoles....

Pour ce 25ème anniversaire, vous pourrez :

Découvrir et déguster des vins des lycées viticoles des grandes régions viticoles françaises : Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Jura, Sud-Ouest, Vallée du Rhône, Val de Loire, mais également issus de deux pays européens (Portugal et Allemagne).

Déguster des produits du terroir issus d'autres lycées agricoles (huîtres de Bourcefranc, foie gras et confits de Périgueux, bières de Douai, cidre du Calvados, …) ainsi que de producteurs locaux (fromages, …).

Déjeuner sur place. Un service de restauration assuré par le personnel et les élèves est proposé. Deux formules possibles : le « snacking » pour déguster une assiette d’huîtres, une tourte ou un plat ou le « menu complet » (entrée, plat, fromages, dessert et café), avec des produits issus de lycées agricoles ou de producteurs locaux le tout accompagné par une sélection de vins de l’établissement.

Découvrir le domaine viticole. Des vignes jusqu’au chai : visites du Domaine de la Gabillière (l’exploitation viticole) le samedi et le dimanche.

Participer aux animations équestres. En lien avec le Centre technique des Haras Nationaux (IFCE : Institut Français du Cheval et de l’Equitation), une cavalerie montée avec les élèves en Bac pro filière hippique vous accueillera le samedi et le dimanche.

Connaître les formations Présentation des formations dispensées au sein de l'établissement (en formation initiale scolaire et formation continue).

Pour les plus jeunes, une garderie sera ouverte pendant les deux jours de la manifestation ouverte de 10h à 18h.