Une réplique de la robe de la princesse d'Orléans installée au château royal d'Amboise

Une réplique de la robe de la princesse d'Orléans a été installée ce lundi 27 juin au château royal d'Amboise. Cette création a été réalisée par Madame Augustine, la créatrice couturière lochoise. Elle a reçu commande de la Fondation Saint Louis qui gère le château royal d'Amboise. L'idée était de créer une réplique de cette robe visible sur le tableau-portrait exposé au deuxième étage du château dans la chambre Orléans.

Sur ce tableau issu des ateliers de Franz-Xaver Winterhalter, Hélène de Mecklenburg-Schwerin pose dans cette robe blanche en taffetas de soie et de mousseline de soie brodée de dentelles. Elle porte dans ses bras son fils Philippe qu'elle a eu avec son époux Ferdinand-Philippe d'Orléans, fils du roi des Français Louis-Philippe.

Six mois de travaille pour réaliser la robe

A la demande de la Fondation Saint Louis, cette robe va désormais intégrer les collections permanentes du château et sera présentée au public à compter du mois de juillet. Cette réalisation aura demandé près de six mois de travail à la créatrice depuis les recherches historiques pour éviter les "fashion faux pas" d'époque et un mois complet à raison de dix heures de travail par jour pour la confection de la robe.

La robe et les jupons réalisés par Madame Augustine pour le château royal d'Amboise. © Radio France - Marie-Ange Lescure

Cette tenue est composée d'un corsé cordé typique de l'époque réalisé en toile de coton, puis viennent trois jupons, la doublure de la robe et la robe elle-même en taffetas et mousseline de soie. A cette époque, en 1840, les robes ont légèrement raccourcis et laissent entrevoir des ballerines. La tenue complète est agrémentée d'une coiffe de mousseline en dentelle et nœuds de taffetas bleu relevé d'or.

Cette robe n'est que la première d'une longue série, semble-t-il. Marc Métay, le directeur du château royal d'Amboise et secrétaire général de la Fondation Saint Louis, réfléchit déjà avec la couturière à d'autres tenues de différentes époques Henri II, Charles VIII. La robe d'Anne de Bretagne pourrait rapidement venir enrichir les collections ou encore, après un bond dans le temps, la robe portée par Madame Adélaïde princesse d’Orléans que l'on peut aussi admirer au deuxième étage du château.

A peine installée, la robe et sa créatrice ont été photographiées sous toutes les coutures par les touristes présents. Madame Augustine, en effet, ne fait pas que restituer des vêtements d'époque, elle les porte elle-même.