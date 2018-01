L'orgue de l'église Saint-Denis à Amboise doit être restauré. Il a besoin de 20 nouveaux tuyaux de façade. Une souscription a été lancée ce 22 janvier par la Fondation du patrimoine et par la mairie de la commune. Les particuliers sont invités à faire un don pour sauver ce morceau de patrimoine.

Amboise, France

Il faut sauver l'orgue de l'église Saint-Denis à Amboise ! La Fondation du patrimoine et la mairie ont lancé une souscription ce lundi 22 janvier afin de pouvoir le restaurer. Elles en appellent donc aux particuliers et aux entreprises.

Vingt tuyaux de façade doivent être remplacés et cela représente un budget de près de 17.000 euros. En lançant cette souscription, l'objectif est de réunir une somme de départ : 3.000 euros.

Un symbole du patrimoine amboisien

Pour Louise Marx, chargée du patrimoine à la mairie, faire appel aux dons reste le meilleur moyen de réunir une somme suffisante. L'orgue fait partie du quotidien des Amboisiens et ils y tiennent.

" L'association "Renaissance des orgues d'Amboise" est très active. Elle propose régulièrement des concerts qui sont appréciés. Elle propose un festival en été. Cet orgue incarne la vie musicale de la commune ", précise-t-elle.

L'instrument se dégrade depuis plusieurs années

Les Amboisiens connaissent les déboires de leur orgue. Il a souffert de la chaleur pendant plusieurs étés et notamment, de la canicule de 2003. " En 2016, un tuyau est tombé dans la nef de l'église. Il n'y a pas eu de blessés mais on a dû retirer 12 tuyaux en urgence. On peut encore jouer avec l'orgue mais il se dégrade ", déplore la chargée du patrimoine.

Pour faire un don, il suffit de se rendre sur le site de la Fondation du patrimoine. La souscription est lancée pour plusieurs mois.