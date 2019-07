Amboise : la guinguette "Oscar et Suzette" n'ouvrira pas cet été

La guinguette baptisée "Oscar et Suzette" qui devait ouvrir cet été à Amboise ne verra le jour que l'année prochaine. Il y a trop de retards techniques explique la mairie.

Amboise, France

C'était une ouverture qui était attendue par les Amboisiens. La guinguette "Oscar et Suzette" prévue cet été en contrebas du quai du Général de Gaulle à Amboise ne pourra pas ouvrir avant l'année prochaine, en mai 2020. La mairie, qui avait fait cette annonce en janvier lors des vœux, explique que _malgré les autorisations techniques et d'occupation des sols obtenues auprès de la mairie, du Val d'Amboise, des Bâtiments de France et de la Direction Départementale des Territoires, d'importants retards techniques empêchent l'ouvertur_e. Il s'agit de la création de la cuisine, de la piste, des bâtiments qui doivent être bardés de bois.

La maire d'Amboise explique que pour éviter une fragilisation de la société porteuse du projet, il est plus sage de reporter l'ouverture à Mai 2020. Le projet est porté par la SAS Loire-Loisirs.