Amboise : la nouvelle sculpture géante située en bord de Loire alimente les discussions

C'est un projet vieux de plus de 10 ans à Amboise en hommage à la viticulture et initié par les vignerons. Depuis quelques jours une sculpture géante a pris place sur le rond-point du faubourg du Bout-des-Ponts en bord de Loire. Une œuvre signée de l'artiste Jean-Michel Othoniel. Il s'agit d'une sculpture contemporaine haute de 14m baptisée la Tour d'or blanc.

C'est une sorte de mât fait d'acier, d'aluminium et de vitraux qui représente à la fois les bateaux de la Loire et surtout à son sommet au travers d'une grosse lanterne, les couleurs du vin explique le maire d'Amboise Thierry Boutard : "On a une lanterne en haut qui est couronnée aux trois couleurs des vins d'Amboise, le blanc, le rouge et le rosé, elle s'appelle la Tour d'or blanc puisque l'or blanc c'est le Chenin. C'est une joie pour la ville de rendre hommage à sa viticulture. Le propre de l'art contemporain est de faire réfléchir, de questionner. Il faut vivre avec son temps, il faut aussi marquer l'histoire de la ville avec des pièces contemporaines".

Et Thierry Boutard de citer sur Amboise la fontaine de Max Ernst, les pièces de Calder ou encore les toiles d'Olivier Debré. Si l'art contemporain peut parfois surprendre, bien souvent une œuvre a besoin d'être expliquée comme c'est le cas à Amboise un peu partout dans la ville. Une lanterne qui va éclairer le rond-point la nuit et qui sera inaugurée le 16 octobre prochain.

Une œuvre qui s'intègre assez bien dans le paysage et plutôt bien acceptée par la population. Son financement a finalement pu être bouclé, près de 600.000 euros dont près du 1/3 à la charge de la commune d'Amboise.