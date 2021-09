Amboise : la restauration de la chapelle St-Hubert, un chantier pédagogique à ciel ouvert

La restauration de la chapelle St-Hubert du château d'Amboise a débuté cette semaine. Elle va durer deux ans, pour un budget de 2,7 millions d'euros. Un chantier d'autant plus exceptionnel qu'il se fera via des techniques traditionnelles, non mécanisées et qu'il sera accessible au public.

Ce fut ce lundi le coup d'envoi d'un chantier de restauration exceptionnel au château royal d'Amboise : celui de la chapelle St-Hubert, construite aux XVème siècle et sépulture de Léonard de Vinci. Élément architectural phare d'Amboise, car visible depuis la place Michel-Debré et ses restaurants.

Les travaux de restauration de la chapelle St-Hubert ont débuté à Amboise © Radio France - Romain Dézèque

Et il est temps, car les derniers travaux sur l'édifice datent du XIXème siècle et de l'après-guerre (principalement pour les vitraux et le transept ouest, endommagés par un obus). "La charpente est en mauvais état" détaille l'architecte en chef des Monuments historiques Étienne Barthélémy, "les plombs du XIXème sont en fin de vie, la flèche de la chapelle présente une gîte importante de 15 degrés qu'on ne peut pas laisser s'accentuer, différentes pièces de charpente sont brisées sous les efforts à la fois du vent et de la masse du plomb, car il faut savoir que le plomb a été posé sur une charpente qui était prévue pour une couverture beaucoup plus légère, donc il y a une fatigue générale des éléments de toiture."

Charpente, plomberie d'art, sculpture...des disciplines exigeantes mais qui ont un avenir - Frédéric Baleine du Laurens, président de la Fondation Saint-Louis

Pour ce chantier d'un coût global de 2,7 millions d'euros, financé à 80 % par l'État dans le cadre du plan de Relance, décision a été prise de n'utiliser que des techniques traditionnelles, non mécanisées. "L'objectif était de faire un chantier pédagogique pour permettre aux jeunes de la région de comprendre ce que sont les métiers d'art qui sont mis en œuvre comme la charpente, la plomberie d'art, la sculpture, la pierre..." explique Frédéric Baleine du Laurens, président de la Fondation Saint-Louis, propriétaire du site, "et leur montrer que ce sont des disciplines exigeantes mais qui ont un avenir, en particulier dans une région comme le Centre-Val de Loire où il y a énormément de monuments historiques. Il y a du travail pour toujours si je puis dire !"

Les premiers artisans à l'œuvre sont les charpentiers de l'association Charpentiers sans Frontières. Leurs troncs d'arbre sont étalés à quelques mètres de la chapelle, le chantier est donc visible par tous les visiteurs. "Pour nous ce qui est important c'est de transmettre ces savoir-faire à nos jeunes" explique Rémy Desmonts, le chef de chantier, "pour les garder et sauver notre patrimoine. Vu celui qu'on a en France, il faut que ces métiers aient de l'avenir oui."