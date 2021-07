Amboise : le Clos Lucé dans le Top 100 des destinations mondiales pour 2021 selon le prestigieux Time Magazine

C'est un classement dont le Clos Lucé à Amboise est très fier. La dernière demeure de Leonard de Vinci fait partie du Top 100 des destinations à faire en 2021, selon le prestigieux magazine américain Time. L'article déjà publié sur le site internet sortira en format papier en août.

Malheureusement, peu d'Américains peuvent corroborer les propos du Time. Avec la crise sanitaire, ils sont peu nombreux à arpenter le parc et visiter le château. Mais quelques étrangers sont d'accord avec ce classement. Yughe vient d'Allemagne. "Je n'ai pas fait 10.000 choses dans ma vie non plus, avoue-t-elle. Mais le Clos Lucé est définitivement dans mon Top 100 aussi. C'est magnifique et on comprend à quel point Leonard de Vinci a laissé une trace dans l'Histoire. C'est à ne pas manquer si vous venez dans la région."

10 fois moins d'Américains en 2020

Pour justifier de ce classement, le Time met notamment en avant la nouvelle galerie, ouverte fin juin, où les 17 œuvres les plus connues de Leonard de Vinci sont projetées en vidéo au mur. "On a l'impression de plonger dans le passé", selon Jean-Pierre, un touriste alsacien. Et ce n'est pas François Saint-Bris qui dira le contraire. Le propriétaire du Clos Lucé entend profiter de ce coup de projecteur outre-Atlantique pour faire revenir la clientèle nord-américaine.

La nouvelle salle immersive installée dans une galerie de 500m² a été ouverte en juin. © Radio France - Adrien Bossard

"Notre clientèle étrangère représente normalement 25% de nos visiteurs et les Etats-Unis comptent pour beaucoup dans cette part, explique-t-il. Mais avec le Covid, nous n'avons accueilli en 2020 que 8% d'étrangers. Pour vous donner une idée, seulement 3.000 Américains sont venus contre 35.000 en temps normal. Cet article, c'est une opportunité pour nous de les revoir. On sent déjà qu'il y a un frémissement mais ce n'est pas encore ça." Il mise sur l'an prochain pour les retrouver tout aussi nombreux qu'en 2019.