Le parc des mini-châteaux d'Amboise existe depuis 25 ans. Avec la Covid-19, il y a de moins en moins de touristes étrangers et la clientèle est de plus en plus locale.

Amboise : le parc des mini-châteaux fête ses 25 ans avec une clientèle de plus en plus locale

Le parc des mini-châteaux d'Amboise fête ses 25 ans cette année. Ouvert d'avril à la Toussaint tous les ans, le parc avait une fréquentation de 60.000 visiteurs par an jusqu'en 2019.

Depuis, il y a eu une légère baisse et une évolution de la clientèle. "Il y avait environ 25% de clients étrangers avant le Covid-19, aujourd'hui, on en a moins, on s'aperçoit qu'on a plus de locaux, de personnes qui sont de passage dans la région", explique Lauriane Carel, chargée de communication au parc des mini-châteaux.

Il existe plusieurs raisons pour se rendre dans ce parc. Lauriane Carel estime qu'il y a des touristes qui "passent chez nous avant de décider quels châteaux ils vont aller visiter". Mais il y a aussi ceux qui viennent à la fin de leur séjour en Touraine.

"On regarde les détails architecturaux"

Originaire de Nancy, Nourredine Faouzi est en vacances dans la région avec sa femme et ses enfants. "On a visité plusieurs châteaux, mais on ne peut pas voir une quarantaine de châteaux en une semaine donc c'était l'occasion de les voir en maquette", explique-t-il. Pour Nourredine Faouzi, il y a aussi un aspect particulier : "On est architecte de formation donc on s'y connaît un peu en maquette donc on regarde un peu les détails architecturaux des bâtiments."

À la sortie du parc, Hervé et sa femme sont heureux. Ils habitent dans les Vosges et sont de passage dans la région. "On ne voulait pas visiter les châteaux, notre but, c'était juste de les voir", raconte Hervé. Mais ils ont fait face à un problème, "il faut systématiquement rentrer dans le parc des châteaux, ça coûte un certain prix alors qu'ici, c'est vachement bien".