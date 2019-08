Amboise : quand les habitants font visiter leur ville aux nombreux touristes

On les appelle les Greeters et ils sont de plus en plus nombreux en Touraine, les Greeters ce sont ces habitants qui donnent de leur temps bénévolement aux touristes pour faire visiter leur ville d'une autre façon comme à Amboise où ce dimanche Christine Laurent a guidé un couple de belges.

Amboise, France

C'est une autre façon de visiter une ville, faire appel à des Gretters (hôtes en français) comme à Amboise où ils sont 17 à avoir fait acte de candidature auprès de l'office du tourisme. Ces passionnés de leur ville proposent des balades bénévolement et gratuites aux touristes, une vraie découverte pour Muriel et Jean Pierre, ce couple de Belges qui vient pour la première fois à Amboise, attiré par les 500 ans de la Renaissance et ceux de l'anniversaire de la mort de Léonard de Vinci :

"Dès que l'on a vu que nous avions la possibilité de visiter avec quelqu'un de local, j'ai dit à Muriel on va contacter un Greeter, c'est plus typique plus chaleureux et on a tout de suite une vue d'ensemble et la personne parle de ce qu'elle vit au quotidien"

A Amboise les Greeters sont 17

Christine Laurent vient de se lancer comme Greeter ce dimanche, c'est sa troisième visite guidée. Pour devenir ambassadeur de sa ville et la faire découvrir aux visiteurs il faut d'abord passer par l'office du tourisme qui ensuite valide ou non votre candidature. A Amboise ils sont 17 pour le moment, une aubaine alors que la cité est envahie de touristes avec l'anniversaire des 500 ans de la Renaissance et il n'y a pas de problème avec les guides professionnels dit Christine Laurent.

"Je n'ai pas le sentiment que les professionnels voient cela d'un mauvais oeil à Amboise car les guides professionnels font essentiellement visiter les monuments comme le château c'est complètement autre chose, ce n'est pas la même visite"

Christine Laurent reconnaît avoir "potasser" un peu sur sa ville notamment sur quelques dates essentielles mais elle s'empresse de rajouter qu'elle n'est pas historienne et qu'elle redoute le jour ou des visiteurs très calés vont lui poser une colle ! En attendant, les deux heures accordées aux visiteurs sont avant tout faites pour partager l'amour de sa ville.