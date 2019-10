Amboise : un nouvel espace dédié à Léonard de Vinci au Clos Lucé en 2020

Indre-et-Loire, France

Jamais Léonard de Vinci n'aura autant fait parler. Après les 500 de la Renaissance en Région Centre-Val de Loire, le Louvre à Paris dévoile le plus vaste exposition consacrée au génie italien. Elle a ouvert ses portes le jeudi 24 octobre. 260.000 billets ont été pré-vendus, preuve de l'engouement autour de cette exposition. Léonard de Vinci, qui nous a accompagné toute cette année pour les 500 ans de la Renaissance en Indre-et-Loire, et qui a largement profité au Clos Lucé à Amboise, la maison où Léonard de Vinci a fini sa vie.

Une vraie curiosité, un vrai engouement pour le génie italien

Jamais le Clos Lucé n'avait attiré autant de médias étrangers, des italiens évidemment, mais aussi des asiatiques, des russes, ou encore des américains. Et au Clos Lucé, cet engouement médiatique s'est aussi vu dans la fréquentation. Il passera d'ici la fin de l'année les 500.000 visiteurs en 2019, un nombre jamais atteint jusque là. Cette année a été riche en événement, à commencer par la visite de Emmanuel Macron début mai, et surtout l'exposition de la tapisserie directement inspirée de la Cène de Léonard de Vinci, sortie exceptionnellement du Vatican. 100.000 visiteurs sont venus la voir entre juin et début septembre selon Catherine Simon-Marion, la déléguée générale du Clos Lucé. Reste maintenant à capitaliser sur cette année 2019. La famille Saint Bris va dévoiler en 2020 un nouvel espace de 450 m², dédié à Léonard de Vinci, le peintre et l'architecte.