Amelie Lens et Ofenbach au prochain festival "Tomorrowland Winter" à l'Alpe-d'Huez

On connait les premiers noms à l'affiche du prochain festival "Tomorrowland Winter". Les organisateurs du festival viennent de publier une première liste. La station de l'Alpe d'Huez accueillera la Belge Amelie Lens, Martin Garrix, Anna, Lost Frequencies ou encore le Français Ofenbach. Egalement au programme : Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Joris Voorn, Kölsch, Mandy et Netsky.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La version hivernale du festival de musique électronique se tiendra du 18 au 25 mars 2023. La dernière édition, en mars 2022, avait attiré 18.000 spectateurs dans la station de l'Oisans.