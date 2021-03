American Tours Festival annulé pour 2021

Il n'y aura pas d'édition de l'Américan Tours Festival en 2021.

Le dernier festival en 2019 avait rassemblé prés de 65 000 visiteurs. Et donc compte tenu des conditions imposées pour organiser des événements ouverts au public (5 000 personnes assises, dans le respect de la distanciation sociale), impossible comme le soulignent les organisateurs de "vibrer au son de la musique LIVE, danser tous ensemble, découvrir et tester les meilleurs produits de nos exposants, rire et partager un verre avec ses amis ou sa famille... Tout simplement se sentir libre de vivre sa passion, son propre rêve américain le temps d’un week-end.".

Les organisateurs ont donc décidé de stopper la préparation de l'édition 2021 ! elle est donc annulée comme celle de l'an dernier.