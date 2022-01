Amiens candidate pour être "meilleure destination européenne 2022"

Comme 20 autres villes et régions européennes, Amiens a été sélectionnée par le site internet "European Best Destinations" pour être désigné "meilleure destination européenne 2022". Le vote à lieu jusqu'au 10 février midi, en ligne.

Rome, Istanbul, la Crète, la Bavière... Amiens. Ce sont quelques unes des 20 villes et régions sélectionnées parmi plus d'une centaine pour être désigné "meilleure destination européenne 2022".

Un vote, en ligne, est organisé chaque année par un site internet, non lucratif, "European Best Destinations", qui promeut la culture et le tourisme en Europe. L'an dernier, en 2021, c'est la ville portugaise de Braga qui a recueilli le plus de voix.

Et Amiens, avec sa cathédrale, les hortillonnages mais aussi la proximité avec la mer, à des arguments à revendre face à ses adversaires selon ses habitants !

Pour voter, rendez vous sur le site internet de European Best Destinations jusqu'au 10 février à midi.