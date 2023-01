Amiens est candidate pour devenir capitale européenne de la culture en 2028

Amiens va-t-elle devenir la capitale européenne de la culture 2028 ? Après Paris en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004, et Marseille en 2013, la capitale picarde compte bien décrocher ce titre face à Montpellier, Rouen, Bastia, Bourges, Reims, Clermont-Ferrand, Nice et Saint-Denis.

ⓘ Publicité

Pour la maire d'Amiens, Brigitte Fouré, ce label de capitale européenne de la culture permettrait de mettre en lumière la richesse culturelle de la Somme et de ses territoires. Ainsi, le patrimoine historique - comme la cathédrale d'Amiens - ou bien environnemental - comme les hortillonages - de la région serait représenté à l'international. Amiens veut aussi défendre son identité locale et populaire à l'échelle européenne. "Car populaire n'est pas un gros mot", affirme Alain Gest, président d'Amiens Métropole. "La culture ne doit pas tomber dans un entre-soi : l'exigence et le respect de la qualité doivent aussi inclure le grand public."

À lire aussi Amiens, capitale européenne de la culture : la ville donne la parole à ses habitants

Pour mener à bien cette candidature, Amiens a bâti un projet : Alter Native, un titre qui met en avant la diversité culturelle d'un patrimoine avant tout local qui s'ouvre à une dimension européenne. Car pour Brigitte Fouré, le label de capitale européenne de la culture pourrait surtout réconcilier les habitants de ce territoire avec l'Europe. "Cette terre est européenne par nature, par son histoire", explique l'élue, "et paradoxalement est très eurosceptique. L'Europe nous a beaucoup apporté et a encore beaucoup à nous apporter."

Mais le label de capitale européenne de la culture donne surtout un fabuleux coup de projecteur sur la ville lauréate, avec de véritables retombées économiques et touristiques. "Être capitale européenne de la culture, c'est bénéficier d'une aura extraordinaire et d'un seul coup grandir en notoriété, en attractivité et donc faire en sorte que notre ville soit mieux connue et qu'on puisse rayonner", développe Brigitte Fouré. Preuve du rayonnement d'Amiens : la Bibliothèque Nationale de France a choisi la capitale picarde pour y installer ses archives et son pôle presse, justement en 2028 !