Amiens inaugure son parcours Jules Verne

Amiens, là où Jules Verne a vécu 34 ans et où il est enterré inaugure ce jeudi un parcours dédié au célèbre écrivain. En seize étapes, vous pourrez suivre la trace de Jules Verne et des lieux qu'il a fréquenté dans la capitale picarde.

C'était il y a tout pile 117 ans ! Le 24 mars 1905, Jules Verne mourrait à Amiens après y avoir vécu 34 ans. La ville profite de cette date anniversaire pour inaugurer le parcours Aronnax, du nom de l'un des héros d'un des plus célèbres romans de Jules Verne : "20 000 lieux sous les mers". L'idée, c'est de relier entre eux, 16 lieux différents qui racontent tous un peu de l'histoire amiénoise de Jules Verne.

Le parcours comporte 16 étapes - Amiens Métropole

"Ce parcours de 2,6 kilomètres, littéraire, touristique, culturel, familial et accessible au plus grand nombre sillonnera différents lieux dédiés au génie créatif et à l'imaginaire de Jules Verne", promet la Métropole d'Amiens. A chaque étape les visiteurs pourrons flasher des QR Codes pour découvrir l'histoire des lieux avec des vidéos et des photographies.

Il sera aussi possible d'entendre Jules Verne dans des extraits de romans et de discours incarnés par le comédien Picard Jean-Michel Noirey. Les plus jeunes pourront également participer à un quiz en quatre étapes pour aider Jules Verne à trouver son assistant.