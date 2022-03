Amiens : l'arrière-arrière-petit-fils de Jules Verne sur les traces de son ancêtre

Jean-Michel Verne est journaliste. Et il a également la particularité d'être un descendant de l'écrivain Jules Verne. Ce jeudi, il était à Amiens pour découvrir le parcours Aronnax, 16 points précis et marquants de la vie de Jules Verne à Amiens, là où il a vécu 34 ans.

"C'est quelque chose qui me touche, qui me pénètre", explique Jean*Michel Verne, journaliste et écrivain, ce jeudi lors qu'il découvre le parcours Aronnax, lancé par la métropole d'Amiens. Une balade en 16 étapes pour découvrir la vie de Jules Verne à Amiens, son aïeul et célèbre romancier français.

"Ce qui m'intéresse, c'est de me mettre dans les pas de Jules, dans son costume, de découvrir un Jules que je ne connaissais pas, notamment sur sa vie amiénoise", raconte l'arrière-arrière-petit-fils de Jules Verne. "Me retrouver dans la maison Jules Verne c'était très émouvant", dit-il encore. "Il y a quelque chose de vivant dans ce parcours, quelque chose de ludique et technologique avec les QR Code et les différents panneaux à travers la ville", termine-t-il.

Jean-Michel Verne : "Ce qui m'intéresse c'est d'aller dans les pas de Jules" Copier

Jean-Michel Verne : "Me retrouver dans la maison Jules Verne, c'était très émouvant" Copier