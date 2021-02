Amiens : le festival "Minuit avant la nuit" annulé à cause de la crise sanitaire

C'est une nouvelle conséquence de la crise du coronavirus. Le festival de musiques actuelles amiénois "Minuit avant la Nuit" n'aura pas lieu cet été.

L'équipe de la Lune des Pirates, qui l'organise, a publié un communiqué. Elle se dit contrainte à renoncer à cause du contexte sanitaire : à cinq mois de la date prévue, "les conditions ne sont plus réunies pour travailler sereinement" à l'élaboration du festival. Les organisateurs font aussi part de leur déception "de ne pas pouvoir poursuivre le développement de Minuit avant la Nuit, qui était très prometteur et semblait peu à peu trouver son identité et sa place au sein du paysage national des musiques actuelles."

En avril dernier, la troisième édition de "Minuit avant la Nuit" avait déjà dû être reportée, a cause de l'épidémie de Covid-19.

La dernière édition, à l'été 2019, avait rassemblé environ 4000 personnes au parc St-Pierre.