Amiens : le salon de thé pâtisserie Le Petit Poucet va déménager

Le Petit Poucet va déménager. La pâtisserie-salon de thé historique de la rue des Trois Cailloux, à Amiens, va s'installer rue de la République prochainement. Les travaux sont presque terminés au numéro 34 de la rue où l'on devine à travers les fenêtres un salon de thé plus grand et chaleureux.

Vous avez peut être remarqué la rénovation du numéro 34 de la rue, dans un style très art déco. La porte d'entrée a été repeinte en dorée, tout comme les gardes corps des fenêtres. A l'intérieur, on devine une ambiance cosy et les grands lustres installés au plafond.

Le salon de thé devrait être plus grand, plus chaleureux et devrait accueillir des réceptions. Quant à la boutique, elle déménage également.

A terme, celle de la rue des Trois Cailloux va fermer. Un nouveau départ pour cette maison historique installée depuis 1956 dans le centre ville d'Amiens. La famille Fournier l'a repris en 1985.