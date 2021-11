Amiens : les "yeux" de la place Gambetta sur le forum romain restaurés

Ce sont les rares vestiges de l'époque gallo-romaine encore visibles à Amiens : les murs du forum romain situés sous la place Gambetta vont être de nouveau mis en valeur. Alors que les "yeux" qui les surplombaient ne les laissaient plus visibles, les vitres devenues opaques au fil des ans, une restauration est en cours tout le mois de novembre pour leur redonner un coup d'éclat.

Remettre le patrimoine à neuf

"On remplace les vitres et surtout le système de rétro-éclairage, pour qu'on puisse à nouveau voir les vestiges la nuit", explique Pierre Savreux, vice président de la métropole d'Amiens chargé de la culture et du patrimoine. De fait, de nombreux Amiénois utilisent les lieux comme un banc ces dernières années, faute de pouvoir voir les vestiges à travers les deux puits de lumière.

"Je passe très souvent ici et je n'ai jamais remarqué qu'il y avait ça ! lance Christian. C'est dommage." "Ce n'est _pas extrêmement mis en valeur_", ajoute Alexandre. "Je suis Amiénoise, j'ai appris qu'il y avait des vestiges lors d'une visite avec l'école, explique Clémence, mais quand on vient place Gambetta, il n'y a aucune information."

Pour changer ça, tout est donc remis à neuf. "On est sur _une restauration à l'identique, mais avec des matériaux de plus grande qualité_, pour donner plus de pérennité dans le temps", précise l'élu chargé du patrimoine. Les travaux, menés par une entreprise de la Somme, doivent durer trois à quatre semaines.

Mieux informer et faire découvrir

Une fois la phase de travaux terminée sur les yeux de Gambetta, le second chantier consistera à mettre davantage en lumière le patrimoine antique de la ville. "L'enjeu, c'est de rendre ce patrimoine intelligible. On voudrait réfléchir à des outils de médiation et d'interprétation pour que les personnes qui se baladent place Gambetta puissent savoir à quoi ressemblait Amiens il y a 2.000 ans, indique Pierre Savreux. Nous avions un amphithéâtre de 17.000 places, un théâtre antique près de la gare, et le forum."

Panneaux explicatifs, maquettes, toutes les options sont envisagées : des discussions sont en cours entre la métropole, la Direction de la culture et le service d'archéologie de la métropole. Il faudra encore quelques mois pour trancher. "C'est important qu'on puisse montrer aux Amiénois que _notre ville, il y a 2.000 ans, était une des plus importantes de la Gaule romaine_, insiste l'élu chargé du patrimoine. Quand on peut mettre en valeur des éléments qui rappellent ce passé, il ne faut pas qu'on se gêne."