Amiens : moins d'exposants mais la réderie Saint-Pierre a bien lieu ce dimanche

A Amiens, la réderie du quartier Saint-Pierre résiste au coronavirus ! La réderie est organisée ce dimanche 30 août, entre 6h et 17h. C'est tout simplement la première à Amiens depuis le mois de mars et le début de la crise sanitaire du coronavirus.

Covid 19 oblige, la réderie du printemps en centre-ville n'a pas eu lieu cette année. Trésorière du comité de quartier Saint-Pierre et organisatrice, Carole Martin se réjouit de retrouver les bradeux, même si cette édition de la rédérie Saint-Pierre est bien différente par rapport à celle de 2019. Cette année, tout se passe seulement rue Lucien Lecointe et rue de Doullens. Une réderie finalement plus petite que les années précédentes, avec 300 exposants, soit une petite centaine de moins que l'an dernier.

Port du masque obligatoire, sens de circulation... et deux friteries !

Comme sur un marché, le port du masque est obligatoire, pour les exposants, comme pour les visiteurs. Une fois le visage couvert, les participants peuvent circulent presque librement dans les allées. Les organisateurs demandent quand même de respecter un sens de circulation, c'est à dire que la rue est partagée en deux. Il est recommandé de ne pas changer de file, pour ne pas se retrouver à contre-sens.

De leur côté, pas de distanciation particulière entre les exposants, qui respectent les mêmes distances que les éditions précédentes. Ils doivent juste mettre du gel hydroalcoolique à disposition sur leurs tables Geste barrière oblige aussi, pas de buvette cette année pour éviter les attroupements. Dans tout ça, l'esprit de la réderie est quand même préservé : avec deux friteries, au niveau du rond-point rue du Général Frère. Il faudra juste manger ses frites sur le côté, et pas en marchant le long des allées !

Si vous êtes un peu perdu, un chalet est aussi installé par les organisateurs rue Lucien Lecointe pour renseigner tout le monde. A noter que la jauge maximale de spectateurs en même temps est limitée à 2 200 personnes, un chiffre qui ne devrait pas être atteint selon les organisateurs.