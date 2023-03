Amiens ne sera pas capitale européenne de la culture en 2028

C'est raté pour Amiens. La ville était candidate depuis plusieurs mois pour obtenir le label "Capitale européenne de la culture 2028". Neuf villes françaises étaient en compétition (Amiens, Bastia, Bourges, Clermont, Saint-Denis, Reims, Montpellier, Nice et Rouen), quatre ont été retenues : Rouen, Bourges, Clermont-Ferrand et Montpellier.

ⓘ Publicité

À lire aussi Amiens est candidate pour devenir capitale européenne de la culture en 2028

Plusieurs villes françaises ont déjà obtenu le label : Paris en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004, et Marseille en 2013. Le titre sera décerné en décembre.

"Si cette belle aventure s’arrête là, la dynamique amorcée et les nombreux partenariats noués, tant au niveau local qu’au niveau européen, n’en sont qu’à leurs débuts. Grâce à ce formidable tremplin, Amiens et l’ensemble des habitants la Vallée de Somme se sont offert la possibilité de transformer ce territoire et de le révéler, en France comme en Europe", écrivent Brigitte Fouré, la maire d'Amiens, et Alain Gest, président de la Métropole, dans un communiqué. "En 2028, la Vallée de Somme saura être au rendez-vous de cette année culturelle exceptionnelle pour la France et pour l’Europe en œuvrant de concert avec la ville lauréate pour faire rayonner la diversité culturelle européenne dans le monde," ajoutent-ils.

Jointe par France Bleu Picardie, Brigitte Fouré indique que les acteurs de cette candidature se réuniront "dès la semaine prochaine, pour voir quels projets nous pourrions mener à bien, parmi la quinzaine que nous avons proposé. Même si c'est la déception qui domine ce soir, on va vite se relancer : ce serait trop bête de laisser retomber cet élan qui s'est constitué et qui est utile pour notre territoire", conclut la maire d'Amiens.