Amiens : près de 50 000 spectateurs ont assisté à Chroma en 2021

Ce jeudi soir, Chroma tire sa référence. Le son et lumières projeté sur la façade de la cathédrale d'Amiens va connaître sa dernière représentation pour sa saison hivernale 2021. Et le premier bilan est déjà très positif.

Selon Marc Vidal, le chef de projet, Chroma a réuni cet hiver près de 50 000 spectateurs. Avec des pointes à 10 000 spectateurs certains week-ends, alors que pour la période des fêtes, en raison de la cinquième vague de Covid-19, le spectacle a été annulé le samedi et le dimanche. Ce qui fait dire à Marc Vidal que "Chroma plaît toujours et continue à avoir du succès."

Quel Chroma en 2022

Et même si "le Covid rôde comme une épée de Damoclès et ne nous laisse pas complètement libre de réfléchir à toutes les propositions possibles" selon Marc Vidal, Amiens Métropole et l'équipe chargée de la réalisation de Chroma imagine déjà la prochaine édition en 2022 : "Il y aura des retouches, peut-être des modifications de séquences, des ajouts d'informations, de textes..." Et une idée, celle de sortir Chroma en dehors de la simple cathédrale. Mais "je ne peux pas vous en dire plus", reconnaît Marc Vidal.

Rendez-vous donc en 2022 !