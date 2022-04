Amiens : tout ce qu'il faut savoir sur la grande réderie ce week-end

Ce dimanche 17 avril, la grande réderie de printemps d'Amiens fait son retour après deux ans d'absence. L'accès au centre-ville en voiture sera limité et le stationnement interdit. Tout ce qu'il faut savoir avant le départ de cette brocante géante est à retrouver dans cet article.

Les chineurs attendaient son retour. La grande réderie de printemps d'Amiens, organisée par l'association des commerçants du quartier des Halles et la fédération des commerçants du centre-ville, c'est ce dimanche, de 7 heures à 17 heures, dans tout le centre-ville de la capitale picarde. Mais attention, l'accès à l'hypercentre sera 100% piétons. France Bleu Picardie vous dit tout ce qu'il faut savoir avant le top départ.

La première chose, c'est que l'accès au centre-ville sera interdit aux voitures à partir de 20 heures samedi soir. Si vous y habitez, et que vous ne disposez pas d'une place de parking hors de la rue, vous aurez jusqu'à 22 heures, ou 23 heures samedi toujours, pour sortir votre véhicule des zones concernées, sous peine d'une amende et d'une mise en fourrière.

Le centre-ville 100% piéton

Le périmètre de la réderie s'étend de la rue de Noyon (à l'Est à côté de la gare) au boulevard Faidherbe (à l'Ouest et derrière le Coliseum). Pour circuler, il faudra emprunter la rue de Beauvais puis celle des Jacobins au Sud. Au Nord, ce sera par la place Vogel et la rue des Francs Mûriers. L'accès au centre-ville sera lui bloqué par des blocs de béton.

Plus d'un millier d'exposants sont attendus cette année. Eux aussi devront sortir leurs véhicules du centres. Ils auront jusqu'à dimanche matin, à 6h45, pour installer leurs tables et sortir leurs marchandises. Côté inscriptions, il est possible de réserver un emplacement jusqu'à samedi 16 heures au chalet de l'association du quartier des Halles situé au pied du Beffroi. Pour la zone de la fédération du centre-ville, ça se passe sur mybrocante.fr. A noter aussi la présence cette année encore de l'application gratuite Ouiici pour pré-enregistrer des articles à vendre ou à chiner.