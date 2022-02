Amiens troisième meilleure destination d'Europe : "On peut être fier", estime Paul-Eric Dècle

La capitale de la Picardie grimpe sur le podium des 20 meilleures destinations européennes. Jeudi 10 février, Amiens a été élue troisième du classement 2022 de European Best Destinations, un site de voyage dédié au tourisme en Europe. Paul-Eric Dècle, vice-président d'Amiens métropole chargé du tourisme, également président de l'office de tourisme était l'invité de France Bleu Picardie lundi 14 février.

France Bleu Picardie : Amiens est en troisième position derrière la capitale de la Slovénie, Ljubljana et derrière Marbella, une station balnéaire au sud de l'Espagne. Est-ce une déception ?

Paul-Eric Dècle : Non, on peut être fier de ce classement de cette troisième place puisque certes, nous ne finissons pas premiers, mais nous sommes devant d'autres capitales. On est devant Rome, on est devant Londres, Athènes, Vienne, Munich. On est devant également la Bavière, la côte amalfitaine. Donc Amiens est vraiment un excellent classement et ce n'est pas sans conséquences en termes de retombées médiatiques.

Justement quelles sont les retombées de ce classements ?

Eh bien, on va apparaître dans différents organes de presse. Hier il y a par exemple Forbes qui a écrit un article sur les 20 destinations à ne pas manquer en Europe. Donc sur le classement en question. Les hortillonnages ont été évoqués comme meilleur parc urbain d'Europe. Il y a également le Huffington Post qui a écrit un article. Y a le Condé Nast, qui parle justement d'Amiens, ville romantique et sans doute de la ville la plus romantique de France. Et donc, ça va continuer comme ça. Pendant des semaines, vous allez avoir une dizaine d'organes de presse de renommée mondiale qui vont parler d'Amiens.

Pendant combien de temps ?

On bénéficie d'une retombée médiatique mondiale pendant toute l'année et donc, comme on est en troisième place, on a vraiment une excellente place dans ces différents articles puisqu'on est en haut de l'affiche avec Ljubljana et Marbella.

C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Et un site espagnol, donc, vient de publier ce fameux classement. Il a désigné Amiens comme probablement la ville la plus romantique de France. Certes, on la surnomme la petite Venise du Nord, mais ce n'est pas un peu exagéré ? Elle a quand même de sérieux concurrents.

Non, pas du tout. Vous avez parlé de Condé Nast Traveler, justement, l'un des organes de presse qui a mis a mis en avant Amiens ces derniers jours grâce à ce classement. Mais je pense vraiment que ce titre de ville romantique, on le mérite vraiment puisque quand vous promenez dans le centre ville, en zone piétonne, devant la cathédrale, au parc de l'Évêché, lorsque vous allez au quartier Saint-Leu, vous vous promenez devant les maisons colorées, vous longez le fleuve Somme, vous vous restaurez au Quai Bélu. Pour ceux qui préfèrent la nature, vous allez hortillonnages vous promener le long du chemin de halage. Vous pourrez même passer une nuit dans une chambre d'hôte qui propose des nuits. Il y a des chambres d'hôtes insolites aux hortillonnages. D'ailleurs, sur le site de l'Office de tourisme on a fait un article spécial Saint-Valentin pour les plus romantiques de vos auditeurs, mais également pour les plus romantiques des Amiénois et des touristes qui listent tous les restaurants, qui proposent des menus spécial Saint-Valentin, mais également les hébergements insolites, les spas. Les lieux à ne pas manquer pour ceux qui veulent fêter la Saint-Valentin comme il se doit aujourd'hui et ce soir.

Et il faut savoir que la métropole a fait beaucoup de communication pour pouvoir atteindre cette place au classement.

Oui, c'est ça et c'est complètement voulu. Si vous voulez, nous, on considère et on ne le répétera jamais assez, que les premiers touristes à Amiens, ce sont les Amiénois, que les premiers ambassadeurs, ce sont les Amiénois. Et donc, il y a eu cette mobilisation. Tous les corps professionnels, tous les corps associatifs, vraiment tous les Amiénois et tous les habitants se sont appropriés ce vote et se sont appropriés cette campagne. C'est vraiment une excellente nouvelle puisque ce sont eux qui doivent défendre notre ville et donc ils ont pu montrer comme ça à quel point on pouvait être fiers d'Amiens, à quel point on pouvait être fiers d'être Amiénois. Et encore une fois, cette troisième place, je pense vraiment qu'on la mérite et qu'on peut vraiment être fiers de ce classement final.

Et en ces vacances d'hiver, justement, comment se porte le tourisme ? Est ce que les locations et les hôtels font le plein ?

Alors c'est vrai que comme toutes les autres destinations mondiales, on subit un peu la crise sanitaire qui n'est pas finie et qui dure depuis un peu plus de deux ans maintenant. Mais Amiens sort vraiment son épingle du jeu puisque lorsqu'on regarde les chiffres bruts et par exemple les chiffres de fréquentation des sites culturels et touristiques d'Amiens, on se rend compte que depuis quelques mois, on retrouve nos chiffres d'avant le coronavirus, donc de 2019, parce qu'il y a un tourisme local qui s'est beaucoup développé les Amiénois, mais également les habitants de la région, les Parisiens, la région Grand-Est, la région Normandie. Donc, globalement, le tourisme à Amiens se porte bien. Il y a encore deux secteurs qui doivent encore se relever, entre guillemets, de la crise sanitaire. Parce que ces deux secteurs très spécifiques, c'est l'hôtellerie, puisque, évidemment, on a perdu une bonne part de la clientèle étrangère qu'on espère retrouver grâce à ce classement européen de destination, mais aussi grâce à Amiens et à ses atouts naturels. Et également le tourisme de mémoire, parce que c'est un secteur dans lequel beaucoup d'étrangers vont et très peu de Français. Donc, si on excepte ces deux secteurs assez spécifiques du tourisme, le tourisme en général à Amiens se porte de nouveau bien.

Mais sur le taux d'occupation, on est à quel niveau ?

Au niveau des hôtels, donc on est à un niveau légèrement inférieur. Mais les taux d'occupation de la cathédrale, de la maison de Jules Verne, des balades en barque, des hortillonnages, de tout ce qui peut se faire sur plan touristique, culturel, on est sur les taux d'occupation d'avant la crise sanitaire et dans certains lieux, comme par exemple la maison de Jules-Verne, le zoo qui bat tous les records. Dans certains lieux touristiques et culturels d'Amiens. On fait même mieux qu'en 2019, alors que, je le rappelle, on est toujours en train de subir cette crise sanitaire. Ce sont d'excellents indicateurs et tout porte à croire que dans les prochaines semaines et les prochains mois, si le coronavirus comme ça a l'air de se passer, si la crise sanitaire finit par se résorber, tout porte à croire que Mesure va avoir une très belle fréquentation touristique cette année.

Et pourtant, vous continuez la communication. La Ville est également candidate pour devenir capitale européenne de la culture. Donc, vous êtes un peu sur tous les fronts, sur tous les concours. Pourquoi ce besoin de faire d'Amiens, une destination touristique privilégiée ?

Parce qu'à Amiens, le mérite. Vous parlez de capitale européenne de la culture. Amiens a eu la troisième place à la meilleure destination touristique. Je rappelle aussi qu'on a été élue capitale européenne de la jeunesse. Je pense vraiment que tous ces titres ont le mérite. D'un point de vue géographique, on est au carrefour de l'Europe, dans le triangle Paris, Londres, Bruxelles. Mais aussi les différents atouts qui sont les nôtres, tant sur le plan touristique, culturel, mais aussi sur le plan de la jeunesse, font qu'on a toutes les chances de remporter le titre de capitale européenne de la culture. Mon collègue Pierre Savreux, qui est en charge de la culture, plus spécifiquement de ce dossier, pourra vous en dire évidemment plus. Mais moi, je suis intimement persuadé qu'on a toutes nos chances et que donc, dans un an et demi, puisque c'est vers la fin 2023 qu'on aura le verdict final, que dans un an et demi, Amiens obtiendra ce très beau titre de capitale européenne de la culture.