Amir, Patrick Sébastien, Kendji Girac, la fête du pain revient à Mensignac en Dordogne

La fête du Pain à Mensignac a été annulée pendant deux ans à cause du Covid. Mais ce mercredi 13 juillet elle revient, avec une programmation exceptionnelle. Amir, Patrick Sébastien et Kendji Girac.

Après deux ans d'absence à cause du Covid, la fête du Pain revient à Mensignac, en Dordogne, ce mercredi 13 juillet. Plusieurs milliers de personnes sont attendues pendant trois jours avec des activités pour les plus grands comme les plus petits.

Les manèges gratuits, les thés dansants, des animations autour du pulin avec visites du four à pain, des ateliers. Et cette année, la fête du pain propose des spectacles et concerts haut de gamme avec un habitué et deux régionaux.

Patrick Sebastien le 14 juillet

Amir le 13 juillet

Kendji Girac le 15 juillet

Ca fait de l'animation, ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir Mensignac - Guillaume, habitant de Mensignac

Le programme :

Mercredi 13 juillet

15h : Thé dansant gratuit

16h : Spectacle de cirque

18h : Restauration

19h : Karaoké, ambiance disco

21h30 : Amir en concert

Jeudi 14 juillet

10h : Fête foraine, manèges gratuits

10h30 : Thé dansant gratuit; animation autour du pain, atelier enfants

11h, 15h et 17h : Spectacle de cirque gratuit

midi et soir : Restauration

14h30 : Thé dansant gratuit

19h : Karaoké ambiance disco

21h30 : Concert de Patrick Sébastien

Vendredi 15 juillet

15h : Fête foraine, manèges gratuits

Thé dansant gratuit, orchestre harmony musette

16h : Spectacle de cirque

18h : Restauration

21h30 : Concert de Kendji Girac

Grand feu d'artifice aérien

France Bleu Périgord en direct de la fête du Pain

Ce jeudi 14 juillet, France Bleu Périgord sera en direct de Mensignac pour vous faire vivre la fête du pain de 16h à 19h. Avec Patrick Sébastien parmi les invités.