Le retour de la KBM en 2017, après 31 ans d'absence était plutôt réussi pour la mairie avec 10 000 spectateurs, elle a donc décidé de relancer la fête, ce sera du 18 au 22 juillet, 1 jour de plus que l'année dernière donc, mais surtout une programmation un peu dépoussiérée avec en tête d'affiche Amir, le chanteur très en vogue cette année pour démarrer les festivités.

Il sera suivi par Dany Brillant qui vient de sortir son nouvel album. Le samedi sera consacré aux années 80 avec Claude Barzotti, Lio et le collectif Métissé pour mettre l'ambiance à l'espace Sculfort, et puis pour clôturer en beauté cette édition Roch Voisine. Vous pourrez aussi croiser le batteur de Johnny

Et cette année, comme aux grandes heures de la KBM il y aura une soirée humour avec Michel Leeb le vendredi qui fête cette année ces 40 ans de scène.

Autre nouveauté, 2 après midis seniors, avec Joël Alain, les Girls KBM, les Gilles de Maubeuge dans une ambiance bavaroise.

Grâce à cette programmation plus moderne et diversifiée et grâce à une tarification largement à la baisse (entre 10 et 20 euros), les organisateurs espèrent attirer 17 000 personnes sur 5 jours.