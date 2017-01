Amir : Ses impressions après le 1er concert des Enfoirés

En ce moment, le chanteur Amir est à Toulouse pour les spectacles des Enfoirés "Le bonheur, c'est vous". C'est son baptême, il nous raconte.

Amir, c'est l'une des voix qui compte en ce moment dans la chanson française.

Après "The Voice" (il ira jusqu'en finale), il nous a représenté à l'Eurovision 2016 (La France finie alors sixième du classement) et il est nommé aux Victoires de la Musique 2017 (Catégories "Chanson originale" pour "J'ai cherché" et "Album Révélation" pour "Au coeur de moi".)

Son baptême aux Enfoirés

Restos du coeur © Maxppp - -

Il a aussi la chance de rejoindre la troupe des Enfoirés cette année pour le spectacle "Le bonheur, c'est vous" à Toulouse hier soir (mercredi) et toute cette fin de semaine.

"c'est vrai, je vous cache pas les frissons que j'ai eu à la fin, quand on chante la chanson des Enfoirés" - Amir

Ses premières impressions :

Le spectacle des Enfoirés (en faveur des Restos du Coeur) à découvrir début mars sur TF1.

Amir en concert au Cèdre de Chenôve le vendredi 27 janvier. Il sera l'invité de France Bleu Bourgogne mardi 24 janvier entre 16h et 19h.