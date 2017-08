Amnéville : la locomotive du tourisme dans le Grand Est

Amnéville joue dans la cour des grands sur le plan touristique, avec 3 340 000 entrées dans les sites (hors hôtels et restaurants) en 2016. Nous avons fait étape à la cure Saint-Eloy, chez France aventures, au Seven Casino, au Snowhall et forcément au zoo.

Le pôle touristique d’Amnéville est l’un des plus importants du Grand Est, avec 3 340 000 entrées dans les sites en 2016 (hors hôtels, restaurants et promeneurs). Ce pôle touristique fait travailler 1.400 personnes à l’année (hors saisonniers), il propose 70 activités, sa capacité hôtelière est de 1.138 lits.

Ce pôle touristique est né de la volonté du maire historique d’Amnéville, Jean Kiffer, il a dirigé la ville pendant 46 ans. Tout a commencé en 1974 avec la construction de la piscine et de la patinoire. Le dernier gros investissement est Tiger world au zoo. Après avoir harmonisé les panneaux sur le site pour plus de cohérence et par soucis esthétique, le prochain chantier sera l’enfouissement des lignes électriques.

France aventures

Amnéville, ce sont de gros équipements, mais avant tout une belle forêt. Et pour en profiter, France aventures propose 12 parcours d’accrobranche et un saut à l’élastique inversé baptisé maxi-bungee, à découvrir dans la vidéo en dessous. France aventures reçoit 35.000 personnes par an.

Le Snowhall

Avec ses 600 et quelques mètres et ses 90 mètres de dénivelé, la piste de ski en intérieur du Snowhall est l’une des plus grandes au monde. L’été, elle accueille de nombreux clubs de ski ainsi que les équipes de France. N’oubliez pas votre bonnet, même l’été, la température est maintenue à moins deux degrés.

Le centre thermal Saint-Eloy

Depuis 1986, l’eau du sous-sol d’Amnéville soigne les curistes. Nichée à 900 mètres de profondeur, elle garde une température de 41 degrés. Plus de 15.000 curistes passent chaque année à Amnéville.

Le zoo

Les 2.000 et quelques animaux de 360 espèces du zoo d’Amnéville attirent chaque année plus de 600.000 visiteurs. En 2017, la nouveauté est la forêt des ours, avec les gloutons, les chats-ours, sans oublier deux pythons de sept mètres et les naissances marquantes de cette année : un rhinocéros et des louveteaux. Mais parmi les animaux les plus emblématiques du zoo, il y a les gorilles avec parfois leur mauvaise humeur.

Le Seven casino

Avec 800.000 entrées par an, le Seven casino est le premier casino français en matière de fréquentation, et aussi en matière de surface. Il y a désormais 332 machines à sous. Concernant le chiffre d’affaire, c’est le 5e casino français.

