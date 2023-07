Amoureux de la Creuse, ils viennent en vacances pour la seizième année de suite !

Au camping de Poinsouze de Boussac, certains vacanciers font presque partie des murs. C'est le cas de Sam et son mari. Ce couple d'Anglais vient chaque année depuis seize ans. Pourtant, à l'origine, ils passaient leurs vacances dans le sud de la France : "On s'arrêtait à Boussac pour couper le trajet en deux, raconte Sam. Mais on a tellement aimé qu'on revient tous les ans, et on ne va plus dans le sud !"

Le couple tient une entreprise de télécommunications dans le sud de l'Angleterre. "On travaille beaucoup toute l'année, et on cherche vraiment un moment pour réfléchir et se détendre", explique Sam. Leurs passions ? La nature et la cuisine française. Le vin et la bière aussi : "On visite les bars du coin, on s'est fait des amis", sourit-elle.

Ils passent donc un mois par an à Boussac, "entre nature et solitude", résume son mari. Ils découvrent la région à pied, à kayak ou en vélo. Les habitués comme eux sont nombreux au camping de Poinsouze, mais les nouveaux venus sont aussi en augmentation, souligne le réceptionniste Hugues de Houdetot : "Nous avons un taux de remplissage de 60% cette semaine et 70% la semaine prochaine, ce sont des bons chiffres, meilleurs que l'an dernier, on est à +25%. Pour l'instant la saison est belle !"