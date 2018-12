Ancienne star du basket, le Nordiste Jean Degros devient "Gloire du sport"

Denain, France

Les "Gloires du sport", c'est une distinction qui existe depuis 1993, créée par la Fédération des internationaux du sport français (FISF). Elle honore d'anciens grands sportifs, ou dirigeants, qui, lors de leur carrière, ont fait briller la France dans le monde. Devenir gloire du sport, c'est un peu entrer au Panthéon du sport français. A ce jour, ils sont 321 à avoir eu cet honneur.

Ce mardi soir à Paris, au Comité national olympique et sportif (CNOSF), six sportifs seront intronisés, dont un Nordiste, Jean Degros. Star dans les années 60 et 70, il a fait les grandes heures du club Denain, l'AS Voltaire, qu'il a mené jusqu'au titre de Champion de France, avec qui il a gagné la Coupe de France. Il a fait les Jeux olympiques, et compte 148 sélections en équipe de France, ou plutôt 149, car en 1964, il a participé au championnat du monde pour les joueurs de moins d'1m80.

Etre assis à côté de Marcel Cerdan et Raymond Kopa

Mais s'il n'est pas grand, il est combatif. Sur le parquet, c'était un teigneux, c'est lui-même qui le dit. Son surnom c'était "le Deug", mélange de Degros et de bulldog.

Jean Degros, 79 ans aujourd'hui, a déjà onze salles à son nom dans le Nord-Pas-de-Calais, mais devenir Gloire du sport, c'est une consécration pour lui : "c'est le point d'orgue de ma carrière. Je ne pense pas que, dans le sport, il y ait de trophée plus important que celui-là. Je vais rejoindre des gens qui m'ont beaucoup marqué dans ma carrière, comme Marcel Cerdan et Raymond Kopa. J'en suis très fier. Maintenant, je suis assis à côté d'eux, c'est extraordinaire".

25 ans à Denain

Jean Degros a joué 25 ans à Denain, malgré les yeux doux que lui ont fait de grands clubs comme le Real Madrid. Cela prouve un état d'esprit, récompensé également par ce trophée. Aujourd'hui, il continue à porter la bonne parole du sport dans les écoles : "j'essaie de donner aux autres un peu de ce que la vie m'a donné" dit-il humblement.

Ce mardi soir, Jean Degros recevra (encore) une médaille, et au moment du discours, il pensera "à ses parents", dit-il, la gorge serrée. C'est en effet son père qui a fondé le club de basket de Denain, dans la cour de l'école Voltaire où il était instituteur. A 7 ans, le petit Jean marquait ses premiers paniers. L'an dernier, il était encore sur tous les parquets de France, superviseur de matches en pro A et en pro B.

ECOUTEZ : la belle histoire de Jean Degros, basketteur de Denain intronisé "Gloire du sport"