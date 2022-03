Ancienne voix de France Bleu Berry, Bruno Cadène raconte, en BD, son combat pour se relever d'un AVC

Après près de 5 ans sans micro il brise le silence... Radio. Bruno Cadène, Grand reporter à Radio France, ancien envoyé permanent à Moscou et ancienne voix, aussi, de France Bleu Berry de 2009 à 2014, raconte dans la bande dessinée Silence Radio qui vient de paraitre, le combat qu'il a mené pour retrouver parole et mouvement après un terrible AVC dont il a été victime le 6 février 2017.

"Ça se combat et vous pouvez y arriver !"

Un témoignage rare et précieux délivré pour briser le silence qui règne autour de l'AVC et la façon de surmonter cet accident de la vie. À travers cet ouvrage c'est donc avant tout un message d'espoir que cherche à délivrer Bruno Cadène : "J'ai voulu raconter mon histoire et montrer aux gens que la seule chose qui compte, c'est de s'en sortir. J'ai voulu que les gens qui souffrent d'un AVC se bougent après."

Bruno Cadène, à sa table de travail, tient entre ses mains sa BD : "Silence radio." © Radio France - Catherine Charvet

Tout réapprendre

Dans un récit relativement court (120 pages) mais intense, Bruno Cadène, appuyé par le trait de Xavier Bétaucourt raconte donc la chronologie de son parcours du combattant, depuis l'accident jusqu'au retour au travail (un de ses objectifs majeurs) en passant par la paralysie, l'absence de parole, le long et dur retour au mouvement, au verbe, les réussites mais aussi les écueils et l'importance du soutien des proches. "Le mot le plus important, c'est la lenteur. C'est horriblement long, donc il faut être patient." témoigne encore Bruno, qui aujourd'hui à réintégré le service web de France Culture et entend bien poursuivre ses progrès pour retrouver, pourquoi pas, le micro à temps plein. Mais avant ça un passage dans la cité berruyère n'est pas exclu, bien au contraire "Je voudrais retourner à Bourges. Vraiment, c'est une envie incroyable de revoir des gens, des copains, retourner au marchand de B.D. J'ai besoin de marcher à Bourges. J'ai besoin de tout ça".