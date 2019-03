André Dussolier revient à Annecy pour l’avant-première de « Tanguy, le retour »

Haute-Savoie, France

Dix-sept ans plus tard, le garçon a certes grandi mais il n’a pas changé, toujours aussi collant. A 44 ans et après le départ de sa femme, Tanguy (Eric Berger) revient avec sa fille squatter chez papa et maman. Un retour qui va vite devenir invivable pour Paul (André Dussollier) et Édith (Sabine Azéma). Si « Tanguy, le retour » réalisé par Etienne Chatiliez ne sortira que le 10 avril prochain, 400 spectateurs annéciens ont pu découvrir ce mardi soir les nouvelles aventures de Tanguy (Eric Berger) et de ses parents. Une avant-première à laquelle assistaient également le réalisateur et André Dussolier.

C’est un plaisir de voir le film qui vit avec le public." André Dussollier

C'était super, cela nous rappelle un peu notre jeunesse." - Une spectatrice

