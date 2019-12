André Faucon : "France 3 et France Bleu mobilisés pour l'information de proximité"

Saint-Étienne, France

Une nouveauté pour les téléspectateurs de France3 dans le Roannais. Jusqu’à maintenant ils regardaient le décrochage local de Lyon, dans quelques jours ils passeront à celui de Saint-Étienne. Le patron régional de France 3, André Faucon était sur France Bleu ce lundi matin.

Les émetteurs dans le Roannais

"On retrouve une cohérence. Jusqu'à maintenant le Roannais recevait le signal de France 3 Rhône-Alpes, mais aussi France 3 Alpes de Grenoble, ce qui était une incongruité. A partir de ce mercredi, les téléspectateurs vont devoir scanner leur téléviseur pour retrouver les bonnes fréquences. Si vous rencontrez une difficulté vous pouvez appeler le 0970 818 818 ou bien aller sur le site recevoirlatnt.fr "

Les matinales filmées de France Bleu au 20 janvier

"C'est important de voir à la fois France 3 et France Bleu se mobiliser pour que l'information de proximité concerne le plus de monde possible. C'est un complémentarité entre les deux médias qui va bénéficier aux auditeurs et aux téléspectateurs."