André Laignel rouvre le musée de l'Hospice Saint Roch

C'est la surprise du jour. Le maire socialiste d'Issoudun, André Laignel, annonce ce vendredi qu'il va permettre la réouverture du Musée de l'Hospice Saint-Roch.

Comme l'a fait en début de semaine dans sa ville, Louis Alliot, le maire de Perpignan, le maire d'Issoudun a donc décidé de ne pas attendre l'expérimentation demandée par les grandes villes pour la reprise des activités culturelles.

"Les musées sont des lieux de culture essentiels (...), des lieux où le risque de contamination est le plus faible (...), où on ne mange pas, ne boit pas, ne fume pas, où l'on est invité à ne pas toucher" fait valloir André Laignel, par ailleur vice président de l'Association des maires de France qui veut faire appliquer une jauge à 30 m2 par personne. Cette ouverture ne concernera que les salles les plus vastes.

En conséquence, l'Hospice Saint-Roch sera ouvert au public dès demain samedi 10h.