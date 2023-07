André Manoukian aux Nuits de la Mayenne : "Mozart et Beethoven étaient des punks"

Un pianiste de talent et un inoubliable juré de l'émission La Nouvelle Star ce mercredi soir aux Nuits de la Mayenne . André Manoukian proposera une conférence musicale décalée, émouvante et drôle, dans la cour du lycée Ambroise Paré à Laval.

"Les notes qui s'aiment", c'est le titre de son spectacle dans lequel il dévoile notamment les secrets des grands compositeurs, Mozart, Bach, Beethoven et d'autres encore.

Des artistes, des génies que les jeunes n'écoutent pas, n'écoutent plus ou écoutent parfois mais à contrecoeur regrette André Manoukian : "je ne vais pas jeter la pierre aux étudiants en musicologie et qui se destinent à enseigner la musique aux gamins dans l'école, on leur dit de leur apprendre des chansons qu'ils aiment, pour que ce soit accessible, mais ça sert à quoi de leur apprendre des chansons qu'ils connaissent et apprécient ? Mon idée serait de présenter la musique autrement et de dire que ces grands musiciens, considérés comme faisant partie aujourd'hui d'une caste, étaient en fait des punks. C'est ça qui m'intéresse de transmettre aux gosses. On les a académisés et moi je veux les sortir du formol".

ANDRE MANOUKIAN - Teaser " Les notes qui s'aiment "