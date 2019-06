André Manoukian, parrain du Fimu 2019 : "Je veux partager et transmettre"

Belfort, France

1400 musiciens amateurs originaires de 38 pays, 23 scènes installées dans le centre-ville de Belfort... la 33ème édition du Fimu va une fois encore faire vibrer les cœurs des quelques 135.000 spectateurs attendus jusqu’à lundi. Des festivaliers qui vont peut-être croiser cette année un certain André Manoukian.

Troisième parrain depuis 2017

Le pianiste auteur compositeur et ancien membre du jury de l’émission "La Nouvelle Star" est en effet cette année le parrain du Fimu. Il succède au trompettiste Erik Truffaz (parrain 2017) et au violoniste Didier Lockwood (parrain 2018). André Manoukian a accordé un entretien à France Bleu Belfort Montbéliard quelques heures avant sa venue à Belfort.

Pourquoi avoir accepté d’être le parrain de ce festival ?

"C’est un festival de musique qui s’adresse à la jeunesse et j’ai toujours été intéressé par la transmission. Quand vous êtes un musicien, c’est important de faire passer ce que vous savez et notamment sur l’éducation musicale". Quel va être votre rôle pendant ce festival ? "Déjà je suis impressionné quand je vois toutes ces scènes, et puis c’est quelque chose d’universitaire, et c’est très important pour moi. Pendant ce festival, je vais donc faire des master-class, je vais donner des conseils, participer à des rencontres et surtout écouter les musiciens".

Contrairement aux Eurockéennes, le Fimu accueille principalement des musiciens amateurs, c’est quelque chose qui vous plaît ce côté amateur ?

"Bien sûr. La France est l’un des seuls pays d’Europe où il y a le moins de gens qui ont une pratique musicale. Chez nous, il y a 7% de la population qui pratique un instrument ou qui apprend la musique, en Angleterre ou en Allemagne c’est 15%, c’est carrément le double, donc on du retard à rattraper".

En France, il y a 7% de la population qui pratique un instrument"

"C’est vrai qu’on a un enseignement qui est formidable au niveau des conservatoires, mais c’est la croix et la bannière si vous voulez inscrire votre enfant. Dans les écoles, il n’y a pas, ou peu, de cours de musique, quand vous allez aux Etats-Unis, dans chaque collège, il y a quatre salles de répétition, cinq orchestres, un big-band, des quatuors classiques, les profs jouent avec les élèves... chez nous il n’y a rien, donc on a du boulot."

On sait que vous aimez dénicher des talents, vous espérez pouvoir le faire lors de ce festival à Belfort ?

"J’espère, à chaque fois je palpite, je tressaille, je suis à l’affût, je suis aux aguets..."

Vous dites que vous aimez "les émotions cosmiques et orgasmiques", ça peut vous arrivez lors du Fimu à Belfort ?

"Si la musique est bonne oui bien sûr. Vous savez, la musique, elle vous emmène vers une forme d’extase. Et puis parler de musique sans sexualité c’est une erreur fondamentale, la musique ce sont des vibrations qui vous provoquent des changements physiques, ça vous fait dresser des poils, ça vous provoque des érections, des transpirations, c’est vraiment corporel".

Une rencontre autour du piano sur le Fimu

André Manoukian est connu pour donner régulièrement de nombreuses conférences et chroniques à la radio, à la télévision, ou encore sur Youtube, à travers ses "leçons de piano". Pendant le festival, il proposera un concert solo où le piano sera mis à l'honneur, le samedi 8 juin à 16h, sur la scène Jazz, le piano étant le thème de l'édition 2019.

André Manoukian présidera également le samedi matin à 10h30 au Granit une rencontre autour du piano avec les artistes du Fimu, les élèves des classes CHAM (classes à horaires aménagés musicales) du collège Arthur Rimbaud de Belfort, et des élèves du conservatoire. Cette rencontre n'est pas ouverte au public.

à lire aussi FIMU 2019, découvrez la programmation musicale de la scène Bleu