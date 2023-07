Andréa Bocelli en concert à Lourdes ce dimanche

Les amateurs de musique classique ont rendez-vous à Lourdes ce dimanche soir. Le célèbre ténor italien Andréa Bocelli vient se produire sur le parvis du Rosaire, à l'occasion des célébrations de la dernière apparition de la vierge Marie à Bernadette. Un concert gratuit, et sans réservation, pour permettre au plus grand nombre, pèlerins, malades, et habitants de profiter de la musique du chanteur, lui-même atteint de cécité. Il sera accompagné des musiciens de l'orchestre Pau Pays de Béarn.

Chants sacrés

Une représentation qui s'inscrit dans un cycle de concerts dans les sanctuaires mariaux. "Il s'est produit l'an dernier à Aperecida au Brésil, et à Fatima au Portugal. Cette année, il vient à Lourdes. C'est lui qui a demandé à venir, ce qui montre bien la dévotion du chanteur", explique David Torchala, directeur de la communication du sanctuaire de Lourdes, qui chapeaute l'organisation du concert. Au programme, plusieurs Avé Maria, et des chants sacrés.

Connu aussi pour ses duos avec des chanteurs modernes, et pop, Andréa Bocelli est attendu du public, même plus jeune. "Je trouve ça génial qu'il chante à la fois au mariage de Kim Kardashian, ce qui doit coûter très cher, et qu'il vienne quand même à Lourdes, gratuitement, pour des personnes malades", se réjouit Rénata. La soirée commencera à 20h30 par une procession, suivie du concert d'Andréa Bocelli sur le parvis du Rosaire. 10 000 personnes sont attendues.