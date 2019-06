Andrézieux-Bouthéon : l'International de pétanque fête ses dix ans

Depuis 10 ans maintenant, des boulistes de partout en France et du monde se rassemblent à Andrézieux-Bouthéon pour l'International de pétanque. Cette année, les organisateurs marquent le coup avec des belles dotations et une compétition en plus le dimanche.

C'est l'événement du week-end dans la Loire : l'International de pétanque débute ce jeudi 6 juin à Andrézieux-Bouthéon, jusqu'au dimanche 9 juin. Les boulistes du monde entier et de la France se réunissent pour cette compétition, qui fête sa dixième année à Andrézieux.

Depuis lundi, prêt de 80 bénévoles sont sur le pont au complexe des Bords de Loire : il faut tracer 260 terrains, installer la buvette et les snacks et terminer les inscriptions. "On a pratiquement plus de 60 départements de la France qui viennent et huit nations étrangères. Cette année pour le dixième anniversaire, on avait limité le concours à 512 triplettes, donc c'est un challenge ! Et on est content de nous, parce qu'on arrive à 460 équipes pour ce week-end", se réjouit Marino Pintado, le président d'Andrézieux-Bouthéon Pétanque Organisation Internationale. Et pendant quatre jours, c'est toute la ville qui va vivre "pétanque" : "On mobilise tous les hôtels d'Andrézieux-Bouthéon, il n'y a pas d'hôtel de libre ce week-end pour recevoir quiconque n'est pas de la pétanque", détaille Emmanuel Darne, le vice-président de l'association organisatrice.

Un effort pour la dixième année

Pour ce tournoi, c'est un budget de 110.000 euros qui est débloqué. Une sacrée somme pour un International qui su se faire un nom au fil des années : la compétition d'Andrézieux fait partie des cinq plus grosses en France. Depuis juillet, les organisateurs travaillent sur ce week-end : "Pour nous c'est dur parce qu'on arrive au terme de l'organisation. J'ai hâte qu'on y soit ! Dans le milieu de la pétanque, il n'y a pas que des joueurs, il y a aussi des organisateurs", continue Emmanuel Darne.

Et pour cette dixième édition, les organisateurs ont voulu marquer le coup : sur l'International seniors, la dotation est de 15.000 euros, en plus des lots et des frais d'inscription reversés au gagnant. L'autre nouveauté cette année anniversaire, c'est une triplette mixte le dimanche, qui peut attirer beaucoup de monde selon les organisateurs. Si la météo est de la partie, des centaines de personnes sont attendues à Andrézieux-Bouthéon ce week-end.