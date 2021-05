Anette Haudiquet, conservatrice du MuMa au Havre : "On attend notre réouverture avec sénénité"

"Malheureusement, on a déjà l'habitude, on a l'expérience de l'année dernière", en rigolerait presque Annette Haudiquet, la conservatrice du MuMa, le musée d'art moderne du Havre, en ce vendredi 28 mai 2021, veille de la réouverture au public du musée. "On avait tout à réinventer l'année dernière : les services de réservations, les petits groupes... Donc on attend cette réouverture demain avec beaucoup plus de sérénité que l'année dernière : tout est prêt, et on sait qu'on aura des visiteurs dès la première heure."

Pour cette réouverture, le musée accueille l'exposition du belge Philippe de Gobert. Des photographies de miniatures de la ville du Havre qui ont "'l'apparence troublante de la réalité, détaille la conservatrice. Ces grands tirages nous emmènent, nous propulsent dans un espace, dans son espace de rêverie. C'est une oeuvre éminemment poétique."

Pour aller au musée, à partir de ce samedi 29 mai 2021, il faudra donc réserver, sur Internet. Il reste des créneaux pour la réouverture.