Angèle ce soir, Orelsan début août, têtes d'affiche des festivals de l'été en Touraine

Indre-et-Loire, France

Ce vendredi 12 juillet, le plus gros festival de musique d'Indre-et-Loire ouvre ses portes. Le Domaine de Candé à Monts, près de Joué-lès-Tours, accueille pendant trois jours la 15ème édition de Terre du Son, avec encore cette année, une programmation éclectique, avec en tête d'affiche ce soir Angèle. On entendra aussi ce week-end Jeanne Added ou encore Clara Lucciani. 42 artistes vont se produire pendant trois jours dans l'espace payant. Terre du Son avait accueilli 35.000 personnes l'an dernier, 5.000 de moins qu'en 2017. "Les réservations sont bonnes" disent les responsables. "On croise les doigts et on fera les comptes dimanche soir".

Les festivals d'été en France et à l'étranger, secteur ultra-concurrentiel

Un festival parmi d'autres en Touraine qui met un an à se mettre en place et qui s'apparente à une grosse entreprise. Terre du Son, ce sont 850 bénévoles. Le budget est très important à hauteur de 1,7 million d'euros, dont 450.000€ réservés aux cachets des artistes. Au maximum, Terre du Son donne 60.000€ à une tête d'affiche. "Certains groupes et chanteurs nous sont de fait inaccessibles, notamment des artistes étrangers" explique Marie-Line Calvo, la programmatrice. Pour attirer Angèle à Terre du Son, elle aura travaillé avec les producteurs dès le mois de septembre.

Des artistes de renoms qui sont pourtant précieux. Un grand nom dope les réservations. C'est ce qui se passe pour Yzeures'n'Rock. Le petit Festival de Yzeures-sur-Creuse dans le sud-Touraine est devenu grand. Il fêtera les 2-3-4 août sa 14ème édition avec Orelsan, contre un chèque entre 100.000 et 150.000€ selon nos informations. Yzeures'n'Rock a bouclé cet année son budget à 900.000€ (contre 400.000€ en 2016). "On ne prend pas de risque" dit l'un des organisateurs Sébastien Manuel. "Nous avons eu des années difficiles. On sait quand il faut aller chercher de l'argent à droite à gauche pour boucler une édition déficitaire". Grâce à Orelsan et les 19 autres artistes qui se produiront le premier week-end d'août, Yzeures'n'Rock espère battre son record d'affluence de 2018. Il avait attiré 22.000 festivaliers.