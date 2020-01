La chanteuse Angèle détrône Johnny Hallyday au palmarès des ventes d'album 2019

Angèle arrive en tête des ventes de disques 2019 avec 532 111 exemplaires de son album "Brol" vendus l'an dernier. La chanteuse belge de 24 ans devance le rappeur Nekfeu et son album "les Etoiles vagabondes" et l'album symphonique de Johnny au palmarès du Snep publié mardi.

La chanson francophone et le rap sont en tête des ventes de disques en 2019 en France. Voila ce qu'on peut retenir du classement des ventes d'album publié mardi dans Le Parisien Aujourd'hui en France et établi par le Snep, le Syndicat national de la production phonographique.

Angèle impose son style avec "balance ton quoi"

Grâce au succès de son single "Tout oublier" Angèle a vendu 198 000 exemplaires de son album "Brol" en 2018. Il dépasse désormais les 730 000 exemplaires avec 532 111 disques vendus en 2019. Des ventes portées par le titre "Balance ton quoi" ainsi que la tournée à guichets fermés.

Si dans les cinémas français les films américains sont en tête des entrées en salle, c'est l'inverse pour les ventes d'album : les chansons avec des textes en français sont à la mode. En France, neufs albums du top 10 sont francophones.

Le rap est la musique la plus écoutée en France

Le rap s'impose pour la deuxième année consécutive comme la musique la plus écoutée en France en additionnant les ventes de CD, de vinyles et les écoutes en streaming. Dans les dix premières comme dans les 200 meilleures ventes, un artiste sur deux est un rappeur.

Dans le classement 2019 on trouve en première position Nekfeu, le duo de PNL est 4ème, Ninho 5ème, Soprano 6ème et Lomepal 9ème. Les rappeurs Gims, Jul et Niska sont devancés par les artistes de variété Lady Gaga (7ème place), Vitaa et Slimane (8ème) et Aya Nakamura (10ème).

Le rappeur Nekfeu deuxième du classement devant "Johnny" troisième

L'album "Les étoiles vagabondes" du rappeur Nekfeu est le deuxième du classement des ventes 2019 avec 449 545 exemplaires vendus

Nekfeu n'a pourtant donné aucune interview, mais le succès de sa tournée et un documentaire diffusé sur Netflix ont suffi à assurer sa promotion. Le rappeur s'impose à la deuxième place malgré des ventes de Noël plus favorables à Johnny Hallyday.

Le taulier reste le taulier

Deux ans après la disparition Johnny Hallyday l'album symphonique "Johnny" se classe troisième des meilleurs ventes 2019 avec 433 656 exemplaires écoulés. Mais en additionnant les ventes de l'album "Mon pays, c'est l'amour" et du coffret "L'album de sa vie" Johnny reste le taulier. Il est le plus gros vendeur de disques en France avec 572 630 ventes.