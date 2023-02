Angèle, Lomepal, le nordiste Sofiane Pamart… voici les 10 premiers noms des Nuits Secrètes 2023 !

L'an dernier, le festival avait accueilli plus de 50 000 spectateurs.

Les dix premiers noms des Nuits Secrètes sont enfin dévoilés ! Cette édition 2023, toujours à Aulnoye-Aymeries dans le Nord, accueillera Lomepal, Angèle, Lorenzo, le natif d'Hellemmes Sofiane Pamart, Gazo, The Blaze, Vladimir Cauchemar, Fishbach, Ben Böhmer, et Romy les 21, 22 et 23 juillet prochains.

Le principe reste le même depuis vingt ans : vous montez dans un bus, direction "un concert dont vous ignorez tout", d'où le nom des nuits secrètes. Cette année, le festival accueillera au total 70 artistes sur quatre scènes différentes pendant les trois jours.

Le rappeur et pianiste Sofiane Pamart, né à Hellemmes près de Lille, est une des dix têtes d'affiche. - Nuits secrètes

Mêmes tarifs que l'an dernier malgré l'inflation

Les organisateurs expliquent qu'ils ont choisi de garder les mêmes tarifs que l'an dernier malgré l'inflation. "On a choisi de se débrouiller et de rester comme en 2022... Donc vous pourrez voir Angèle ou Gazo pour 40 euros, ou si vous préférez venir le week-end, ce sera à partir de 90 euros", explique le directeur Olivier Connan.

La billetterie est déjà ouverte avec 15 à 20 000 places chaque soir. D'autres artistes seront dévoilés au mois de mars.