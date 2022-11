Angèle, Louise Attaque, Shaka Ponk, Blur, Lomepal : le festival Beauregard dévoile ses premiers noms

Après le succès de l'offre fan qui s'est écoulée en un temps record, le festival Beauregard dévoile une partie de son affiche... De quoi booster les ventes à un peu plus d'un mois des fêtes de fin d'année. Jour par jour, on retiendra la présence des rockeurs britanniques de Blur - qui ne pourront que faire oublier leur compatriote Liam Gallagher qui a déserté la scène après quelques minutes en juillet dernier - et la chanteuse belge et icône pop Angèle, déjà venue en 2019, le jeudi.

Le lendemain, la musique pop-rock de Louise Attaque (et de son chanteur emblématique Gaëtan Roussel) fera résonner son invitation dans la plaine de Beauregard alors que le groupe vient de sortir son cinquième album Planète Terre, sans oublier Perturbator, dont l'univers oscille entre musique électronique et métal.

Samedi, Lomepal, figure majeure de la nouvelle scène rap francophone, dont la tournée affiche déjà complet presque partout, viendra illuminer le festival normand, tout comme le trio britannique Alt-J, véritable référence de la scène indie rock internationale.

Dimanche enfin, les Australiens d'Airbourne (déjà venus en 2017) électriseront à nouveau Beauregard avec leur hard-rock aux relents d'AC/DC, les Français de Shaka Ponk qui se lancent dans la toute dernière tournée de leur histoire, feront une ultime escale en Normandie pour nous imprégner de leur énergie punk et rock'n'roll, sans oublier le rappeur français Tiakola.

Et la suite ? Beauregard vient de dévoiler 9 des 38 noms qui se produiront sur l'une des deux scènes. D'autres le seront "très bientôt" promettent les organisateurs, sans donner de date pour le moment. Cette année, le festival a attiré 147 000 personnes sur 5 jours.

L'an prochain, le festival aura lieu du 6 au 9 juillet. Toutes les informations concernant la billetterie sont à retrouver sur le site internet du festival.